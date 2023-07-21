إعــــلانات
الوطني

تستمر يومين.. حرارة تصل 48 درجة تضرب هذه الولايات

بقلم نسرين محفوف
تستمر يومين.. حرارة تصل 48 درجة تضرب هذه الولايات
  • 8556
  • 0

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من موجة حـر بدرجات حرارة قياسية قد تصل 48 درجة مئوية يومي الأحد والإثنين.

وحسب النشرية الخاصة للأرصاد الجوية، تتعلق الولايات المعنية بكل بومرداس ، بجاية ، جيجل.

وأشارت ذات النشرية أن صلاحية النشرية ستستمر إلى غاية يوم الإثنين المقبل

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من موجة حـر بدرجات حرارة قياسية قد تصل 48 درجة مئوية يومي الأحد والإثنين.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المسيلة، باتنة.

وأشارت ذات النشرية أن صلاحية النشرية ستستمر إلى غاية يوم الإثنين المقبل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/3bXXf
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر