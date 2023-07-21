تستمر يومين.. حرارة تصل 48 درجة تضرب هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من موجة حـر بدرجات حرارة قياسية قد تصل 48 درجة مئوية يومي الأحد والإثنين.

وحسب النشرية الخاصة للأرصاد الجوية، تتعلق الولايات المعنية بكل بومرداس ، بجاية ، جيجل.

وأشارت ذات النشرية أن صلاحية النشرية ستستمر إلى غاية يوم الإثنين المقبل

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من موجة حـر بدرجات حرارة قياسية قد تصل 48 درجة مئوية يومي الأحد والإثنين.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المسيلة، باتنة.

وأشارت ذات النشرية أن صلاحية النشرية ستستمر إلى غاية يوم الإثنين المقبل.