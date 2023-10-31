تستمر يومين.. قنبلة جوية تضرب فرنسا ابتداء من غد الأربعاء

ستتعرض فرنسا غدا الأربعاء، لعاصفة اسمها سياران تدوم لمدة يومين إلى غاية الجمعة 3 نوفمبر. حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 100 كيلومتر في الساعة داخل البلاد.

وأشار الإعلام الفرنسي أنها ظاهرة عنيفة بشكل خاص في المستقبل، وصفها فرانسوا جوراند. خبير الأرصاد الجوية في وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية، بأنها “قنبلة جوية” محتملة.

وقال “تيار نفاث، ورياح قوية على ارتفاعات جد عالية تعبر المحيط الأطلسي حاليًا وسوف تصل الساحل الفرنسي غدا الأريعاء وتستمر ليومين”.

إن هذا التعريف لـ “قنبلة الطقس” يسلط الضوء على السرعة التي يتشكل بها الاضطراب ولكن ليس “شدته”.

في الوقت الحالي، يظل من الصعب جدًا التنبؤ بدقة بما ستبدو عليه هذه الحلقة الجوية. ثبت أنه من المحتمل أن يكون “خطيرًا” بسبب تساقط الأشجار وخطر غمر الأمواج والأمطار الغزيرة. لكن التوقعات ستكون أكثر دقة مع اقتراب الحلقة.

