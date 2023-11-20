بطائرة مسيّرة.. المقاومة العراقية تستهدف قاعدة “عين الأسد” الأمريكية غرب العراق
بقلم ط.خير الدين
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الإثنين، عن استهدافها قاعدة القوات الامريكية “عين الأسد” غرب العراق، بطائرة مسيّرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.
وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:
“رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي “عين الأسد” غرب العراق، بطائرة مسيّرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر”.
وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” ، امس الجمعة، أن القوات الأمريكية تعرضت لـ61 هجوما (29 منها في العراق و32 في سوريا) على الأقل خلال شهر.
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