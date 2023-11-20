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بطائرة مسيّرة.. المقاومة العراقية تستهدف قاعدة “عين الأسد” الأمريكية غرب العراق

بقلم ط.خير الدين
بطائرة مسيّرة.. المقاومة العراقية تستهدف قاعدة “عين الأسد” الأمريكية غرب العراق
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الإثنين، عن استهدافها قاعدة القوات الامريكية  “عين الأسد” غرب العراق، بطائرة مسيّرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

“رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي “عين الأسد” غرب العراق، بطائرة مسيّرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر”.

وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” ،  امس الجمعة، أن القوات الأمريكية  تعرضت لـ61 هجوما  (29 منها في العراق و32 في سوريا) على الأقل خلال شهر.

رابط دائم : https://nhar.tv/Mv567
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