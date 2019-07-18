تسجل أكثر من 2800 مخالفة تجارية منذ بداية جوان الماضي

سجلت مصالح وزارة التجارة منذ بداية شهر جوان المنصرم أزيد من 2800 مخالفة تجارية على مستوى 48 ولاية.

مقابل أكثر من 1700 مخالفة شهر ماي الماضي، وبحلول موسم الاصطياف كثفت مصالح الرقابة التابعة للقطاع من عملياتها لرصد المخالفات الممكن وقوعها من طرف التجار خلال موسم الاصطياف.

وتم الكشف عن 2809 مخالفة إثر 58239 تدخل من طرف مصالح الرقابة سمحت بتحرير 2594 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 158 حل تجاري محل تجاري لارتكاب أصحابها مخالفات متنوعة.

مقابل تسجيل 1726 مخالفة ناجمة عن 39.419 تدخل مما أسفر عن تحرير 1614 محضر متابعة قضائية و99 اقتراح غلق.

وتتعلق المخالفات المسجلة ببيع السلع خارج المحلات وبيع منتجات غير صالحة أو مغشوشة وسلع غير مطابقة وانعدام النظافة والنظافة الصحية وعدم احترام درجة حرارة الحفظ وعدم الاعلام بالأسعار وممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري وممارسة أسعار غير شرعية.

هذا المنحى التصاعدي للتدخلات المسجلة جاء بعد تكييف برنامج الرقابة لمصالح وزارة التجارة نحو النشاطات التي تعرف ارتفاعا في مستويات الطلب عليها خلال موسم الاصطياف على غرار المطاعم والمقاهي وقاعات الشاي ومراكز الاستجمام والراحة الفنادق وكل المحلات مع التركيز على المتواجدة منها على مستوى المصايف.