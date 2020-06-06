تسجيلات استثنائية لمواليد 2015 في السنة أولى ابتدائي مع بداية الموسم

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن التسجيلات الاستثنائية الخاصة بالتلاميذ المولودين في الفترة 1 جانفي إلى 31 مارس2015 ستكون مع بداية الموسم الدراسي القادم 2020-2021.

وطالبت وزارة التربية، من مديريات التربية وكذا مدراء التعليم الإبتدائي ومدير المدارس التعليمية بتنفيذ القانون التوجيهي للتربية المؤرخ في 23 جانفي 2008 والمنشور الوزاري للتربية الوطنية المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتعلقة بسن الالتحاق بالمدرسة الإبتدائية.

كما طالبت ذات الهيئة، بأهمية احترام بنود شروط لمنح الرخص الإستثنائية للدخول إلى السنة الأولى من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2020/2021.

وتتمثل هذه الشروط بعدم تسليم أي ترخيص إلا بعد استكمال عملية تسجيل الأطفال الذين بلغوا السن القانونية، وأن تعطى الأولوية في التراخيص للأطفال المعنيين حسب ترتيب ولادتهم من 1جانفي 2015 إلى 31 مارس 2015.