تسجيلات الأولى ابتدائي تنطلق قريبًا… هذه التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الشروع في عملية تسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى ابتدائي، تحضيرًا للدخول المدرسي 2026-2027.

وأوضحت الوزارة أن العملية تخص الأطفال المولودين ما بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2020، دون سواهم. حيث ستنطلق التسجيلات ابتداءً من يوم الأحد 3 ماي 2026 وتستمر إلى غاية السبت 30 ماي من نفس السنة.

وأكدت ذات الجهة أن التسجيل سيتم حصريًا عبر النظام المعلوماتي المخصص لذلك، من خلال المنصة الرقمية الرسمية. ما يندرج ضمن جهود تحديث القطاع وتحسين جودة الخدمات الإدارية.

وسيتعين على الأولياء أو الأوصياء الشرعيين اختيار ثلاث مدارس ابتدائية قريبة من مقر الإقامة أو مكان العمل. قصد تمكين الجهات المعنية من دراسة الطلبات وتوجيه التلاميذ وفق معايير محددة.

وفيما يخص الوثائق المطلوبة، يتوجب تقديم وثيقة تثبت علاقة الولي أو الوصي بالتلميذ. على غرار صفحة ميلاد الطفل من الدفتر العائلي، إلى جانب وثيقة تثبت مقر الإقامة أو مقر العمل.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن نتائج التسجيلات يوم الثلاثاء 30 جوان 2026، حيث سيتم إبلاغ الأولياء بالمؤسسات التربوية التي تم توجيه أبنائهم إليها.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة لوزارة التربية الوطنية الرامية إلى تنظيم الدخول المدرسي. وضمان تمدرس الأطفال في ظروف جيدة، مع الاعتماد المتزايد. على الرقمنة لتبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية.