تسجيلات عدل 3.. حذاري من هذه الأخطاء

حذر المدير العام لوكالة عدل، فؤاد مقراني، المواطنين، من أن هناك موقع واحد فقط للتسجيل في برنامج عدل 3.

وقال مقراني في تصريح صحفي لتلفزيون “النهار” اليوم الجمعة: “لدينا موقع واحد فقط للتسجيل والعملية ستكون جد بسيطة”.

وبخصوص ولاية التسجيل، أشار ذات المسؤول، إلى أنه يتم التسجيل في الولاية الأساسية للإقامة، أين يملك المواطن شهادة الإقامة.

كما حذر مقراني، من أنه يجب أن يتم التسجيل لمرة واحدة فقط، وبالنسبة للأزواج، يسجل واحد فقط منهما.