تسجيل أزيد من مليون و119 ألف تدخلا للحماية المدنية خلال الـ 2022

كشف المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد فاروق عاشور عن تسجيل أزيد من مليون و119 ألف تدخلا خلال السنة الماضية.

وعلى هامش الإحتفالات باليوم العالمي للحماية المدنية بتيبازة أوضح العقيد عاشور أن هيئته سجلت أكثر من مليون و119 ألف تدخلا خلال السنة الماضية أي ما يعادل تدخل واحد كل 38 ثانية. وإعتبر ذات المسؤول أن هذه الحصيلة بـ “العمل الجبار” الذي يقوم به يوميا أعوان الحماية المدنية عبر مختلف ولايات الوطن.

وجدد العقيد عاشور التذكير بأهمية الجانب التحسيسي فيما يخص الحوادث المنزلية منها الاختناقات بغاز أحادي الكربون، مبرزا أن 60 بالمائة من تلك الحوادث يمكن تفاديها إذا تم الإقتداء بمختلف برامج التوعية.

وبالمناسبة أشار العقيد عاشور إلى عمل الحماية المدينة سنويا من أجل تطوير وعصرنة أدائها وكذا إعادة النظر في بعض الهياكل الأساسية ووسائل العمل. والاعتماد أكثر على التكنولوجيات بشعار تكنولوجيات المعلومات ودورها في تقييم المخاطر.

وبالمناسبة أشار العقيد عاشور إلى عمل الحماية المدينة سنويا من أجل تطوير وعصرنة أدائها وكذا إعادة النظر في بعض الهياكل الأساسية ووسائل العمل. بالإضافة إلى الاعتماد أكثر على التكنولوجيات بشعار تكنولوجيات المعلومات ودورها في تقييم المخاطر.

وأكد العقيد عاشور أن سطرت المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر “هدف أساسي كأولوية” يتمثل في تقليص زمن التدخلات إلى معدل 10 دقائق بداية من لحظة التبليغ إلى غاية تقديم الاسعافات وهو “معيار عالمي.