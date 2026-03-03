تسجيل أزيد من 10 آلاف مخالفة وحجز 144,91 طن من السلع في رمضان

سجلت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حصيلة مكثفة لأنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الـ10 أيام الأولى من شهر رمضان لسنة 2026.

وحسب بيان للوزارة، وفي مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، تم تسجيل 77847 تدخلا، و10330 مخالفة. و10101 محاضر المتابعة القضائية. وتم حجز 144,91 طن و 56653,74 لتر من السلع، بقيمة 33,17 مليون دج. وبلغ مبلغ الربح غير الشرعي 1,41 مليار دج.

فيما بلغ عدد اقتراحات الغلق الإداري، 256، وعدد العينات المقتطعة للتحليل المخبرية، 730. ونسبة مطابقة العينات التي خضعت للتحليل المخبرية 75 بالمائة.

وفيما يخص حصيلة مكافحة المضاربة غير المشروعة، لم يسفر 10064 التدخل المنجز عن تسجيل أي مخالفة.

أما متابعة التموين بمادة الخبز العادي، فبلغ عدد المخابز المراقبة 2211. وعدد المخابز الناشطة بصفة منتظمة 2107، بنسبة 97 %.

وعدد المخابز الناشطة بصفة غير منتظمة 104، بنسبة 1 %، على مستوى كل من ولايات برج بوعريريج. البويرة، الجزائر، بومرداس، عين تيموشنت، عنابة وقالمة.

وبلغ عدد المخالفات المسجلة 104 مخالفة مرتبطة بعدم الإشهار بالأسعار والتعريفات وعدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحيةّ، وعدد المحاضر المحررة 99.

وبالنسبة لمراقبة المواد المقننة والمسقفة، ويتعلق الأمر بالمنتوجات التالية: الحليب المدعم، الخبز العادي. السميد، القهوة (الخضراء والمحمصة)، البقول الجافة (الحمص، الفاصوليا البيضاء، العدس) والأرز. فقد بلغ عدد التدخلات المنجزة 28997. وعدد المخالفات المسجلة 505، موزعة حسب طبيعتها كما يلي: عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات 374 مخالفة. وعدم الفوترة 66 مخالفة، بمبلغ قدره 56,46 مليون دج. وتطبيق أسعار غير شرعية 29 مخالفة، وعدد المحاضر 494، وعدد إقتراحات الغلق، إثنان.