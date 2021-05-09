تسجيل أزيد من 1000 حادث مرور سببه الدراجات النارية خلال الثلاثي الأول

سجلت شبكة الطرقات الوطنية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أزيد من 1000 حادث مرور كان سببها سائقي الدراجات النارية.

واوضحت المكلفة بالإعلام على مستوى المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، تسجيل خلال الثلاثي الأول 1202 حادث تورط فيها سائقي الدراجات النارية

واضافت فاطمة خلاف لوأج ان 5874 حادث مروري سجل عبر الطرقات الوطنية خلال السنة الجارية.

وأسفرت هذه الحوادث عن وفاة 670 شخص وإصابة 7747 آخرين.

وأشارت فاطمة خلاف نحو 20 بالمائة من مجمل حوادث المرور التي وقعت خلال الفترة المذكورة، تسبب فيها سائقي الدراجات النارية.

ومن بين أكثر أسباب هذه الحوادث السرعة المفرطة وعدم و التجاوزات الخطيرة وعدم إرتداء الخوذة الواقية للرأس

وتم اليوم تنظيم فعاليات يوم تحسيسي موجه لفئة سائقي الدراجات النارية بالبيلدة بمشاركة الفاعلين في القطاع