تسجيل أزيد من 11 ألف مشروع استثماري إلى غاية ديسمبر

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أزيد من 11 ألف مشروع استثماري إلى غاية ديسمبر الجاري، بقيمة مالية تفوق 4400 مليار دج.

وقال عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إنّ أكثر من 50 بالمائة من هذه المشاريع دخلت مرحلة الانجاز والتجسيد. و هو ما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالجزائر.

و أوضح ركاش في تصريح صُحفي على هامش أشغال اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني، المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”، أن “عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى شبابيك الوكالة، من 2022 الى غاية 10 ديسمبر الجاري، ارتفع الى 11 الف و 76 مشروع وأن المبلغ الإجمالي المصرح به لهذه الاستثمارات فاق 4450 مليار دج”. مرجعا ذلك الى “عودة الثقة لدى المستثمرين في مناخ الاستثمار في الجزائر”.

وستسمح هذه المشاريع التي “دخل أزيد من 50 بالمائة منها فعليا حيز التجسيد، بخلق ما يقارب 270 لف منصب عمل, حسب التزامات أصحابها”. يضيف المدير العام.

وتقوم هذه الاستراتيجية على “رفع وتيرة معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى، فضلاً عن دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية التي تقدر حاليا بـ 1900 وعاء عقاري مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”.