تسجيل أزيد من 120 لسعة عقرب خلال أسبوعين بتيارت

شرعت مصالح مديرية الصحة بولاية تيارت في جمع “العقارب” وتسليمها لمعهد باستور، حسب تعليمة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات.

وهذا من أجل المساهمة في إنتاج المصل وتقليص عدد العقارب على مستوى المنطقة السهبية بتيارت والمناطق المجاروة.

وبحسب ذات المصالح، فقد عرفت هذه المناطق، إنتشارا كبيرا لأعداد “العقارب” داخل المدينة وبخاصة داخل البناءات المهجورة.

وكانت المصالح الطبية الإستشفائية، قد أحصت أزيد من 120 لسعة عقرب لهذه الحشرات السامة وبمعدل ثمانية حالات يتم إستقبالها يوميا.

وينصح الأطباء والمختصون في المجال بضرورة التوجه السريع الى مختلف المصحات والعيادات القريبة لتلقي العلاج فور التعرض للسعة العقربية.