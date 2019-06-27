تسجيل أزيد من 120 منظمة نقابية مسجلة بوزارة العمل

بلغ عدد المنظمات النقابية المسجلة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 121 نقابة الى غاية شهر جوان 2019.

مقابل 101 نقابة خلال نفس الشهر من السنة الماضية.

وحسبما كشفه اليوم الخميس، مدير علاقات العمل بالوزارة، رابح مخازني، الذي أوضح أن 32 نقابة لم تسجل اي نشاط.

وأوضح مخازني في مداخلة له خلال أشغال لقاء مع المنظمات النقابية، أن عدد المنظمات النقابية بالجزائر انتقل

من 101 نقابة في جوان 2018 الى 121 منظمة في يونيو 2019 , أي بمعدل زيادة يقدر بنحو 20 بالمائة.

و أشار المسؤول، أنه من بين 121 منظمة نقابية مسجلة، أحصت الوزارة 78 منظمة نقابية للعمال الأجراء و43 منظمة نقابية لأرباب العمل.

مضيفا أنه بالرغم من هذا العدد الهام للمنظمات النقابية، سجلت الوزارة “32 نقابة لم تعرف أي نشاط نقابي ولم تقم بتجديد هيئاتها القيادية أوالابلاغ عن عناصر تمثيليتها النقابية.