تسجيل أزيد من 14 ألف إعتداء على شبكة الكهرباء والغاز خلال 2020

تعرضت شبكات الكهرباء والغاز، إلى أزيد من 14 ألف إعتداء وسرقة، خلال سنة 2020.

وهو ما دفع بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز، إلى إحالة 5 آلاف و586 ملف على العدالة.

وتسببت هذه الإعتداءات، في خسائر مادية معتبرة للشركة وأثر سلبا على استمرارية الخدمات ونوعيتها بما فيها التنقلات عبر السكة الحديدية.

كما تضرر أكثر من 82 ألف مواطـن جراء هذه الاعتداءات.

وأوضح مدير الاتصال لشركة توزيع الكهرباء والغاز خليل هدنة، للإذاعة الجزائرية، أن مصالح سونلغاز سجلت 5 آلاف و75 اعتداء على شبكة الغاز.

فيما تعرضت شبكة الكهرباء إلى 8 آلاف و699 اعتداء إلى جانب تسجيل ألف و588 حالة حفر جانب الشبكات لسرقة الكوابل.

وفي ذات السياق، كشف مدير نقل المسافرين بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن سجيل اضطرابات في توقيت سير القطارات جراء أعمال التخريب والسرقة.

وكشف ذات المسؤول، عن تسجيل 233 عملية سرقة السنة الماضية.