تسجيل أزيد من 170 جريمة الكترونية بالعاصمة منذ بداية 2018  

سجلت الجزائر العاصمة أزيد من 170 جريمة إلكترونية منذ بداية السنة تتعلق بالنصب والاحتيال عبر الأنترنت.

وكذا التهديد والمساس والإعتداء على الحياة الخاصة للأشخاص وغيرها من أنواع الجرائم الإلكترونية

وحسب محافظ الشرطة حسيني نذير فقد تم تسجيل171جريمة إلكترونية على مستوى العاصمة منذ جانفي إلى غاية نهاية أفريل من السنة الجارية.

منها 51 جريمة إلكترونية خلال شهر جانفي و44جريمة في فيفري مقابل31 جريمة خلال مارس وكذا تسجيل 45 جريمة في أفريل

وأن أبرزالجرائم الإلكترونية المسجلة تتعلق بالمساس بمنظومة معلوماتية والقرصنة والسب والشتم والقذف والتهديد والمساس والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

وكذا النصب والإحتيال والتهديد والإبتزاز وانتحال هوية وإباحية القصر وتحريض القصر واختراق صفحات إلكترونية شخصية.

وأضاف ذات المسؤول أن أكبر نسبة من القضايا تمثلت في السب والشتم والمساس بالحياة الشخصية عبرالإنترنت والتهديدات والإبتزاز ضد الأشخاص.

إضافة إلى بث الصور والفيديوهات المفبركة تكفلت بمعالجتها مصالح الأمن الولائي المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية.

موضحا أن أغلب ضحاياها الجرائم الالكترونية من فئة الإناث.

وعلى صعيد آخر قال المسؤول أن “الجريمة الإلكترونية في الجزائر في تزايد مستمر مثلها مثل كل دول العالم بسبب التطور الدائم”