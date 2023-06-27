كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، أنه تم تسجيل أكثر من 13 مليون عملية دفع إلكتروني عبر تطبيق “بريدي موب”. خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2023. متوقعا أن تصل إلى 23 مليون عملية مع نهاية السنة الجارية.

وقال كريم بيبي تريكي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على لقاء نظمته مؤسسة بريد الجزائر حول “رقمنة الخدمات المالية لبريد الجزائر. ودورها في تحسين الشمول المالي” بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بحضور عدد من أعضاء الحكومة. ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية ياسين ولد موسى. أنه تم تسجيل خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية 13 مليون عملية دفع إلكتروني عبر تطبيق بريدي موب. بالإضافة كذلك إلى أنه يتوقع أن تبلغ 32 مليون عملية مع نهاية سنة 2023. وبارتفاع يتجاوز 65 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

كما توقع الوزير تسجيل إرتفاع في المبالغ المالية لهذا التطبيق بـ 370 بالمائة. خلال السنة الجارية مقارنة بسنة 2022.

و فيما يخص الدفع عبر الواب، أوضح الوزير أن عدد العمليات التي تمت بالبطاقة الذهبية. خلال نفس الفترة قدرت بـ 3 مليون عملية. كما يتوقع أن تزيد عن 7 مليون عملية بنهاية سنة 2023.

وبعد أن أوضح الوزير، أن قطاعه منخرط في إطار مخطط عمل الحكومة في ديناميكية النظام البيئي المساعد على تفعيل الشمول المالي. كما أكد أن مؤسسة بريد الجزائر أثبتت أن المؤسسات الجزائرية قادرة على تحقيق الريادة التكنولوجية.

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