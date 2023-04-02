تسجيل أكثر من 1600 مشروع استثمار خلال 5 أشهر

كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة منذ نوفمبر الماضي إلى أكثر من 1600 مشروع، بقيمة تتجاوز 553 مليار دج.

وحسب ما أفاد به المدير العام للوكالة، عمر ركاش، لوكالة الأنباء، سجلت الوكالة، خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى 23 مارس الماضي، 1605 مشروعا استثماريا، من شأنها استحداث 41765 منصب شغل. فيما كان عدد المشاريع المسجلة إلى غاية 19 جانفي لماضي 852 مشروعا.

وبخصوص القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات، أوضح المسؤول أن قطاع الصناعة يأتي في المقدمة ب 862 مشروعا. متبوعا بكل من البناء والأشغال العمومية ب 233 مشروعا. والنقل ب223 مشروعا، والخدمات ب95 مشروعا، والفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات ب95 مشروعا. والمشاريع السياحية ب52 مشروع، اضافة الى 45 مشروع في قطاع الصحة.

وبلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 43 مشروعا. من بينها 11 مشروعا استثماريا أجنبيا مباشرا. و21 مشروعا في إطار شراكة مع جزائريين و11 مشروعا كبيرا من قبل مستثمرين وطنيين، وفق المدير العام.

كما كشف السيد ركاش عن “مفاوضات متقدمة” بين الوكالة ومستثمرين أجانب، من بينهم مؤسسات كبرى تواصلت مع الوكالة عبر الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في العديد من الدول.