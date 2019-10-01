تسجيل أكثر من 22 ألف تدخل للحماية المدنية خلال الأسبوع الماضي

سجلت وحدات الحماية المدنية، 22138 تدخل، على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 سبتمبر 2019.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، سجلت ذات المصالح في نفس الفترة، 2132 تدخل من أجل حوادث المرور.

بالإضافة إلى 13708 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، حسب ذات البيان.

وتم في هذه العمليات، إســعاف و إجلاء 1536 جريح، وتحويل 11979 مريض إلى المستشفيات.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية، بـ1598 تدخلا، سمح بإخـــماد 1173 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ4700 تدخـل فـي نفس الفترة، لتغطية 4057 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.