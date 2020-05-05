تسجيل أكثر من 42 ألف مخالفة تجارية خلال الثلاثي الأول من 2020

سجلت مصالح وزارة التجارة، أزيد من 42.000 مخالفة تجارية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، عن مسؤول بالوزارة، اليوم، سامي قلي، المدير العام لضبط وتنظيم الأسواق بوزارة التجارة أنه حسب الحصيلة الخاصة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية سجلت مصالح وزارة التجارة 42104 مخالفة.

و تم الكشف عن هذه المخالفات اثر 407000 تدخل قامت به مصالح الرقابة عبر التراب الوطني

مما سمح باعداد 33444 محضر متابعات قضائية، و4020 غلق اداري لأسباب مختلفة حسب نفس المسؤول.

و بخصوص رقم الأعمال الخفي للصفقات التجارية غير المفوترة، فقد بلغ 2،6 مليار دج خلال نفس الفترة.

كما تم حجز بضائع مختلفة قيمتها 2،8 مليار دج، حسب ذات المسؤول.

و أمام هذا الوضع، تم اطلاق تفكير حول مشروع يهدف الى وضع منظومات للفوترة انطلاقا من نقاط الانتاج حسبما أعلنه ممثل وزارة التجارة.

وبخصوص تموين السوق بمختلف المواد الأساسية، فقد أكد ذات المسؤول،أن كميات المواد الغذائية كافية للاستجابة لاحتياجات المستهلكين.

اما فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة المضاربة، فقد أعلن المسؤول، عن المراجعة المعمقة لنظام المراقبة عبر إنشاء مخابر مختصة من اجل التحكم بشكل أفضل في نشاطات الغش.