تسجيل أكثر من 50 ألف تحميل لتطبيق “ألو شرطة”

تم تسجيل أكثر من 50 ألف تحميل لتطبيقة “ألو شرطة” منذ إطلاقها على الهواتف الذكية.

سجلت المصالح التقنية المتخصصة للمديرية العامة للأمن الوطني، أكثر من 50.000 تحميل لتطبيقة الأمن الوطني “ألو شرطة ” منذ انطلاقها على الهواتف الذكية.

وحسب بيان لذات المصالح، نشر اليوم الأحد، فإن هذه التطبيقة تسمح للمواطن من التفاعل الآني والمشاركة في العملية الأمنية.

وذلك من خلال ما تتضمنه من مزايا بإرسال صور وفيديوهات حول أحداث أو وقائع إلى مصالح الأمن الوطني في حينها.

ليتم إتخاذ التدابير الملائمة في الآجال القياسية، والتي تشكل مخالفات أو جنح أوحتى جنايات تمس بأمن الموطن والممتلكات.