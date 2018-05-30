تسجيل أكثر من 6 آلاف طفل ضحية عنف وجنوح 5423 آخرين خلال 2017

لاتزال ظاهرة تعنيف الأطفال في الجزائر، تأخذ منعرجا خطيرا، وتضرب صميم الأسرة الجزائرية، مما يشجّع على التفكك الأسري، والتسرّب المدرسي والإنحراف.

فاستفحال حالات التعنيف التي تطال الأطفال والقصّر من طرف الأولياء والأقارب، على غرار وقوعهم ضحية اعتداءات أخلاقية بصورة موحشة.

جعل الجزائر تحتل أولى المراتب بين الدول العربية وحتى الغربية، من حيث جنوح الأطفال، وهي الظاهرة التي تستوجب إقحام جميع أطراف المجتمع.

فبالرغم من وجود كل التأطيرات القانونية التي تحمي شريحة الأطفال، إلا أنّ الأرقام تُشير إلى 5423 طفل ضمن الأطفال الجانحين خلال 2017.

مما شجّع على هروبهم من المنزل، أو اختفائهم فجأة، ووقوعهم ضحايا اختطاف من قبل مجهولين.

حيث كشفت آخر الإحصائيات عن 1120 حالة هروب و 2711 اختفاء ،81 حالة اختطاف.

وبلغة الأرقام وقع 6008 طفل ضحية اعتداءات وحشية، مورست عليهم رغم الإجراءات القانونية الصارمة المتخذة في هذا المجال.

منه 320 طفل تمّ تسلميه لذويه إثر متابعات قضائية مختلفة.

وتصدرّت الاعتداءات الأخلاقية “الجنسية” في الجزائر من اغتصاب، وهتك عرض، وممارسة أفعال مخلة بالحياء على الأطفال.

بـ 1130حالة، وهو ما يكشف ارتفاع هذا النوع من القضايا الأخلاقية التي باتت تنهش كيان المجتمع الجزائري.

في حين بلغت جرائم الضرب نسبة 88 بالمائة، حيث تم الإعتداء على 3661 طفل بالضرب الجسدي العنيف.