تسجيل أكثر من17 ألف مشروع استثماري عبر الوطن

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 17 ألف مشروع استثماري منذ استحداث الوكالة في نوفمبر 2022.

وقال ذات المسؤول، خلال يوم اعلامي حول واقع وآفاق الاستثمار بولاية البليدة، إنّ الوكالة سجلت إلى غاية 18 سبتمبر الجاري 17385 مشروعا استثماريا يتوقع من خلالها خلق ما يفوق 420 ألف منصب عمل مباشر.

مضيفا أن التحدي الأكبر الذي ترفعه الوكالة اليوم يتمثل في مرافقة هذه المشاريع الاستثمارية المسجلة عبر هيئات الشباك الوحيد المنتشرة عبر الوطن. والعمل على تحويلها إلى واقع ملموس يخلق الثروة. وتحقيق الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية، ببلوغ 20000 مشروع قبل نهاية سنة 2029.

وجدّد ركاش عزمه على العمل من أجل تجسيد سياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وفتح آفاق أكبر نحو الأسواق الدولية.

وذكّر بأن المؤسسات الوطنية أصبحت تحقق حضوراً قوياً في التظاهرات الاقتصادية الدولية.

كما أثنى ركاش على الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية، والتي مكّنت من تسجيل، على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي للبليدة، 533 مشروعا استثماريا، مع توقع خلق 16160 منصب عمل مباشر.