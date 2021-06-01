تسجيل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في العالم بالصين

سجلت الصين اليوم الثلاثاء، أول إصابة بشرية في العالم بسلالة “إتش 10 إن 3″، من إنفلونزا الطيور في إقليم جيانغسو.

وحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز”، عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، فقد تم تسجيل حالة إصابة بشرية مؤكدة بسلالة “إتش 10 إن 3”.

وجاء في بيان اللجنة، إن الإصابة سُجلت لرجل يبلغ من العمر 41 عاما ويعيش في مدينة تشنجيانغ، انتقلت من الدواجن.وأشارت اللجنة، إلى إن خطر الانتشار على نطاق واسع منخفض للغاية.وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة “إتش 10 إن 3” في العالم من قبل.