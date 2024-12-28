تسجيل أول إصابة بشرية خطيرة بأنفلونزا الطيور وهذه أعراضها

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، أن أول حالة إصابة بشرية خطيرة بأنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة. تحمل فيروساً ربما تحور داخل جسمه ليتكيف مع الجهاز التنفسي البشري.

وأعلنت المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC) في 18 ديسمبر أن مريضاً مسناً. أدخل إلى المستشفى في لويزيانا في “حالة حرجة” بعد إصابته بفيروس H5N1.

كما كشف مركز السيطرة على الأمراض يوم الخميس أن جزءًا صغيرًا من الفيروس الموجود في حلق هذا المريض. أظهر تغيرات جينية يمكن أن تؤدي إلى “زيادة ارتباط الفيروس” ببعض “المستقبلات الخلوية في الجهاز التنفسي العلوي للإنسان”.

وأشار مركز السيطرة على الأمراض إلى أنه “من المحتمل أن يكون قد تم إنشاؤها. أثناء تكاثر الفيروس لدى المريض”، موضحا أنه لم يتم تحديد أي انتقال لهذا الفيروس المتحور.

ولم يتم ملاحظة هذه التغيرات في الطيور الملوثة. بما في ذلك تلك التي ربما كان المريض على اتصال بها في المزرعة.

وقال خبراء اتصلت بهم وكالة فرانس برس، إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت هذه التغييرات. يمكن أن تسمح للفيروس بالانتشار بسهولة أكبر، أو تسبب حالات أكثر خطورة لدى البشر.

وأوضحت عالمة الفيروسات في جامعة ساسكاتشوان في كندا أنجيلا راسموسن لوكالة فرانس برس. أن الطفرة المعنية تشكل “خطوة ضرورية لكي يصبح الفيروس أكثر عدوى”.

وأضافت: “لكنني أصر على حقيقة أنها ليست الوحيدة” الضرورية.

وقالت أنجيلا راسموسن إن الطفرة يمكن أن تسهل على الفيروس دخول الخلايا. ولكن سيتعين إجراء المزيد من الاختبارات على الحيوانات لتأكيد ذلك.

لا “جائحة”

وقد لوحظت بالفعل تعديلات وراثية في الماضي لدى مرضى مصابين بأمراض خطيرة مصابين بأنفلونزا الطيور. ولكنها لم تسفر بعد عن زيادة في انتقال الفيروس إلى البشر.

بالنسبة لثييس كويكين من المركز الطبي بجامعة إيراسموس في هولندا، يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى إصابات أقل خطورة. حيث يصبح الفيروس “أكثر عرضة” لإصابة الجهاز التنفسي العلوي. مما يسبب سيلان الأنف أو ألم الحلق، مما يؤثر على الجزء السفلي الجهاز التنفسي، ويسبب الالتهاب الرئوي.

وأكدت أنجيلا راسموسن أن هذه الملاحظات لا تعني بالتالي أننا نقترب من “الجائحة”.

بالإضافة إلى مريض لويزيانا، تم اكتشاف 65 حالة خفيفة من المرض لدى البشر في الولايات المتحدة منذ بداية العام. وربما مرت حالات أخرى دون أن يلاحظها أحد، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

ظهرت أنفلونزا الطيور A (H5N1) لأول مرة في عام 1996، ولكن منذ عام 2020. ارتفع عدد حالات تفشي المرض بين الطيور وتأثر عدد متزايد من أنواع الثدييات.