تسجيل أول إصابة بفيروس أوميكرون في فرنسا

أعلنت الصحة الفرنسية، عن تسجيل أول إصابة بفيروس أوميكرون، لدى مواطن فرنسي قادم من جنوب إفريقيا. حيث تم إخضاعه والوفد المرافق له بالحجر الصحي.

وأفاد الاعلام الفرنسي أن الرجل في الخمسينيات من عمره سافر إلى جنوب إفريقيا في رحلة عمل. قبل أن يعود إلى فرنسا في 19 نوفمبر تقريبًا. تم اختباره سلبيًا عند وصوله، إلا وأنه بعد يومين تم اختباره إيجابيا.

وبحسب المعلومات الواردة من الطبيب باتريك مافينجوي، فقد تم وضع الرجل والوفد المرافق له في الحجر بمنزلهم.

حالة أخرى مشتبه بها، لا علاقة لها بهذا الرجل، ما زالت قيد التسلسل. من أجل الحد من تدفق المسافرين من دول المنطقة وتعزيز مراقبة الأشخاص الخاضعين للعزل. يتم وضع بروتوكول صحي معزز.

وقالت السلطات الفرنسية إنه سيكون بالإضافة إلى سيتم تجديد الإجراء الخاص بتعليق الرحلات الجوية. من جنوب إفريقيا الساري بالفعل منذ 27 نوفمبر.

وقد أدى المتغير الجديد “أوميكرون” إلى إحداث حالة من القلق عبر العالم، وقامت العديد من الدول بإعلاق حدودها. وإعادة فرض تدابير التباعد الاجتماعي. كما أثار هذا المتحور الجديد، قلقا دوليا بشأن فعالية اللقاحات.

ولا يزال هذا المتغير مجهولا، لذلك فإنه من الضروري معرفة الأعراض التي يمكن للأشخاص البحث عنها. والتي تميز هذا المتغير الجديد عن متغير دلتا الشائع.

ويشترك “أوميكرون” في العديد من الطفرات الرئيسية مع المتغيرين السابقين، بيتا وغاما. بالإضافة إلى أنه يحتوي على 26 طفرة فريدة، العديد منها في مناطق مستهدفة بأجسام مضادة للقاحات.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه لا يوجد حاليا أي معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بـ”أوميكرون”. تختلف عن تلك الموجودة في المتغيرات الأخرى لفيروس كورونا.

ومن جهتها، قالت الدكتورة أنجيليك كوتزي، الجنوب إفريقية والتي اكتشفت ظهور المتغير الجديد لأول مرة. إن المرضى الذين رأتهم يعانون من أعراض خفيفة للغاية. على الرغم من اختلافهم عن الأعراض المعتادة التي يتم الإبلاغ عنها في متغيرات “كوفيد-19” الأخرى، على غرار “دلتا”. مشيرة إلى أنه يتم الإبلاغ عن التعب وسرعة ضربات القلب بشكل أكثر شيوعا الآن.