تسجيل أول إصابة شديدة بإنفلونزا الطيور في هذا البلد

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أول إصابة بشرية شديدة بإنفلونزا الطيور.

وبحسب مراكز منع انتشار الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الحالة التي تم تسجيلها بولاية لويزيانا هي الأولى من نوعها في البلاد.

وتم تأكيد هذه الإصابة يوم الجمعة الماضي، إذ كشف التسلسل الجيني أن فيروس H5N1 الذي أصيب به المريض هو من التركيب الجيني D1.1.

وأوضحت مراكز (CDC) أن المريض أصيب بإنفلونزا شديدة بعد تعامله مع طيور مصابة وميتة في الفناء الخلفي لمنزله.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت لحد الآن 61 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور. لكن جميعها كانت خفيفة ولم تتطلب العلاج في المستشفى. إلا حالة اليوم التي كانت استثنائية، استنادا إلى مراكز (CDC).