تسجيل أول إصابتين بكورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن إصابة مواطنين إثنين بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأنّ المصابين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي .

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن الحالتان كانتا بين المحجوزين ولم يدخلا إلى قطاع غزة.

وتؤكد وزارة الصحة مجددًا بأنّه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل قطاع غزة، حسب ذات المتحدث.

يُشار إلى أن وزارة الصحة تعلن لأول مرة عن حالات إصابة بالفيروس بعدما كانت غزة خالية تمامًا خلال الفترة الماضية من هذا الوباء .