تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إفريقيا

أعلنت وزارة الصحة في كوت ديفوار، أمس الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد والمنتشر بكثرة في الصين.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن طالبا إيفواريا وصل إلى أبيدجان قادما من العاصمة الصينية بكين، ظهرت عليه أعراض الفيروس والمتمثلة في البرد والسعال وارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس.

وتم نقل الطالب إلى أحد المراكز الإستشفائية، أين يخضع للمراقبة الطبية.

وتعتبر حالة هذا الطالب الإيفواري، أول حالة تسجل في القارة الإفريقية لفيروس كورونا الجديد، والذي أودى بحياة العشرات.

وكشفت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن إرتفاع حصيلة الوفيات بفيروس “كورونا” إلى 106 حالة، وإصابة 4515 حالة مؤكدة أخرى.

وأفادت الوكالة أن 976 من المصابين لا يزالون في حالة حرجة، بينما يشتبه في إصابة 6797 شخصا آخر بهذا الفيروس.

وسجلت أمس الإثنين الصين 1771 حالة إصابة مؤكدة و2077 حالة إصابة مشتبه بها و26 حالة وفاة من بينها 24 حالة في مقاطعة “هوبي”.