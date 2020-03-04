تسجيل أول حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بالبويرة

أعلن مدير الصحة بالبويرة، محمد لعايب، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في الولاية.

وأوضح ذات المتحدث، أن الحالة تتعلق بطالبة جامعية تدرس بالبليدة، كان لها احتكاك طفيف مع زميلات لها في نفس الولاية.

وتنحدر الطالبة من ولاية البويرة، وتقدمت إلى مستشفى البويرة، دون تسجيل أعراض الاصابة عليها، غير أنها أصيبت بانفلونزا منذ أسبوع.

وتتواجد الطالبة بمنزلها حاليا، على أن تعود للمستشفى في حالة ظهور أعراض عليها، حسب ذات المتحدث.

وأضاف لعايب، أنه قد تم أخذ عينات من دم الطالبة للتحاليل، وأرسلت لمعهد باستور بالعاصمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأربعاء، إرتفاع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إلى 12 حالة من نفس العائلة والتي تقطن بالبليدة، بعد تسجيل 4 حالات جديدة مؤكدة.

يذكر أن عدوى الفيروس قد انتقلت من رعية جزائري بالغ من العمر 83 سنة وابنته المقيمان بفرنسا واللذين اقاما في الجزائر من 14 الى 21 فيفري الماضي، مع أسرتهما في البليدة، والتي تأكدت اصابتهما بكورونا، بعد عودتهما إلى فرنسا في 21 فيفري.