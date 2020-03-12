تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا بمستشفى البليدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا بالمستشفى الجامعي بولاية البليدة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، تسجيل 5 حالات جديدة أصيبت بالفيروس، بما في ذلك حالة وفاة.

وأضاف نفس المصدر أن مجموع الحالات المسجلة وصل إلى أربعة وعشرين حالة مؤكدة لحد الآن.

وأكد البيان أن الأمر يتعلق بحالتين أقامتا في فرنسا.

إحداها تتواجد حاليا بالمستشفى في ولاية سوق أهراس، والأخرى في ولاية تيزي وزو، وثلاث في ولاية البليدة .

للتذكير، غادر 8 أشخاص مصابين بفيروس كورونا بمستشفى بوفاريك بعد امتثالهم للشفاء.