تسجيل أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور

أعلنت منظّمة الصحة العالمية، في بيان لها تسجيل أول حالة وفاة بشرية من نوع إنفلونزا الطيور إتش3إن8 (H3N8).

ووفقا لبيان المنظمة، فإن الضحية امرأة صينية تبلغ من العمر (56 عاما) من إقليم قوانغدونغ، توفيت اثر إصابتها بإنفلونزا “إتش3 إن8″، وهي نوع فرعي من إنفلونزا الطيور.

وكانت المرأة قد أصيبت بالمرض في 22 فيفري الماضي، ونُقلت في الثالث من مارس إلى المستشفى لتلقي العلاج من التهاب رئوي.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “المريضة كانت تعاني من أمراض مزمنة، وسبق أن خالطت دواجن حية قبل ظهور المرض. كذلك سبق أن تواجدت طيور برية حول منزلها”.

وأكدت المنظمة في الأخير أن البيانات المتاحة أظهرت أن هذا الفيروس لا ينتقل بين البشر. وبالتالي إن “خطر انتشاره على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي يعتبر منخفضاً”. لكنّها شدّدت على ضرورة المراقبة المستمرة بسبب المتحوّرات الدائمة للفيروسات.

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