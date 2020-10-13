تسجيل أول وفاة في العالم لمصاب بكورونا مرتين

سجلت هولندا، أول حالة وفاة لسيدة تبلغ من العمر 89 سنة، بعد إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وحسب ما أعلنت عنه جامعة “أوكسفورد” البريطانية، فإن “امرأة عانت من أحد أشكال مرض خلايا الدم ونقص المناعة أصيبت بالمرض للمرة الثانية بعد حوالي شهرين من ظهور أول أعراض لكورونا”.

وتدهورت حالة السيدة الصحية بشكل خطير بعد بضعة أيام، من إصابتها للمرة الثانية بالفيروس التاجي، حسب ذات المصدر.

وبعد أسبوعين من دخول السيدة إلى المستشفى، توفيت.

هذا وأعلنت عالمة الفيروسات ماريون كوبمانز، نهاية أوت الماضي عن اكتشاف إصابة ثانية لأول مرة لمريض مسن يعاني من ضعف في جهاز المناعة.