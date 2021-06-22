تسجيل أوّل حالة غش لمترشحة حرة باستعمال البلوتوث في تيارت

سجّلت ولاية تيارت أول حالة غش لمترشحة حرة خلال إمتحان شهادة البكالوريا باستعمال تقنية البلوتوث. تم إكتشافها من قبل حراس المركز في حالة تلبس.

وعلمت “النهار” من مصدر رسمي، أنه تم تسجيل أوّل حالة غش في إمتحان شهادة البكالوريا بولاية تيارت. وهذا بأحد مراكز الامتحان وتتعلق الحالة بمترشحة من المترشحين الأحرار. وقد تم إكتشاف المعنية من طرف حراس المركز في حالة تلبس بالغش عن طريق إستعمال تقنية البلوتوث. ليتم توقيفها وتطبيق قانون العقوبات في حالات الغش بالنسبة للمترشحين الاحرار بحرمانها من اجتياز الامتحان لمدة 10سنوات.