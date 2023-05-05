تسجيل إصابات بداء السل لدى الرعايا الأفارقة .. الداخلية تطالب باليقظة

حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من انتشار إصابات بداء السل لدى الرعايا الأفارقة المقيمين بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وفي برقية صادرة عن وزارة الداخلية لعدد من ولاة الجمهورية، عن رصد انتشار داء السل وسط الرعايا الأفارقة المقيمين بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية. أين تم تسجيل رفض المصابين التقدم والتحويل نحو المؤسسات الاستشفائية من أجل الخضوع للعلاج.

وأوضحت الداخلية، أن توجد الرعايا الأفارقة المقيمين بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية بمنطقة السابح الواقعة بواد الجمعة في الحدود الإقليمية بكل من بلدية الأربعاء، لاد سلامة، وبلدية سيدي موسى. أين يبيتون في بيوت بلاستيكية تتوسط نفابات منزلية وهامدة وينتشرون صباحا للتسول والعمل عند الخواص.

وعلى إثر ذلك، إتخذت الداخلية عدد من الإجراءات المستعجلة للسيطرة على الوضعية. من خلال تعزيز جهاز اليقظة والإنذار المبكر.

وطالبت الداخلية بموافاة الوالي بتقرير مستعجل لتقييم الوضعية. وكذا التنسيق مع المؤسسات التابعة لقطاع الصحة والوالي المنتدب.

السهر على إتخاذ كل التدابير الوقائية ومتابعة التكفل الطبي بالإصابات على مستوى المؤسسات الصحية، وتكثيف التلقيح.

كما طالبت الداخلية من مصالح الحماية المدنية الاستعداد للتدخل عن الاقتضاء لتحويل المصابين.