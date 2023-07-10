تسجيل إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) مع عدم تسجيل وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وبذلك, بلغ إجمالي الإصابات 271856 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 183061 متعافي، كما يظل عدد الوفيات مستقرا هو الآخر عند 6.881 حالة.

كما لم تسجل أي حالة في العناية المركزة، مثلما أشار إليه المصدر ذاته.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية. كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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