تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد لـ19 حالة

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تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد لـ19 حالة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة.

وحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، تنتمي الحالة الأولى المصابة بالفيروس، للعائلة التي تعرضت إلى الإصابة خلال الأيام السابقة، والحالة الثانية تتعلق بمواطن عاد من إحدى البلدان الأوروبية.

وأكدت الوزارة،  بأن التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين الجديدين.

وشددت وزارة الصحة، على ضرورة اتباع وتطبيق الإجراءات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين بالماء والصابون أو باستعمال محلول كحولي.


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