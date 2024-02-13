تسجيل ارتفاع في عدد عروض العمل والتنصيبات

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، عن تسجيل ارتفاع في عدد عروض العمل. من 394.053 سنة 2022 إلى 481.088 سنة 2023، أي بنسبة 22,1%.

كما ارتفع عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي من 293.912 سنة 2022، إلى373.655 تنصيب سنة 2023 أي بنسبة قدرها27%. مع العلم أن 83% من التنصيبات تمت على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص.

وتم إدماج 325.053منتسب لجهاز المساعدة على الادماج المهني على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، في مناصب عمل دائمة.

كما تم تحويل عقود جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي (DAIS)إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي. لفائدة 179.702 منتسب للجهاز على مستوى الهيئات والادارات العمومية.

وبخصوص عصرنة جهاز الوساطة في التنصيب، فقد تم وضع 37 خدمة إلكترونية عن بعد لفائدة طالبي الشغل وأصحاب عروض العمل.

كما تم وضع المدوّنة الجزائرية للمهن والوظائف. بالتنسيق مع جميع قطاعات النشاط وتطوير خدمة إلكترونية وتطبيق ذكي خاص بها، قصد تعميم استعمالها.

وتم تعزيز تكوين الموارد البشرية على مستوى الوكالة. حيث تم تنظيم12 دورة تكوينية سنة 2023 لفائدة 3.400 مستخدَم.

كما تم تطوير المنصةالرقميةلتسيرجهازمنحةالبطالة والمنصات المرتبطة بها وتزويدها بآلية التدقيق الآني والمقاربة. مع أزيد من 600 قاعدة بيانات مركزية ومحلية لمختلف الهيئات والإدارات.

على غرار منصة تأهيل التي تسمح بتسيير عملية تكوين المستفيدين من المنحة، وقد تم تنصيبها على مستوى أزيد من 851 مركز تكوين.

بالإضافة إلى منصة إنصات التي تهدف إلى تحسين خدمة التكفل بشكاوى وتظلمات المرتفقين بطريقة إلكترونية.

ويعتزم القطاع القيام بتعميم استعمال المدونة الجزائرية للمهن والوظائف. وتطوير الخدمات الالكترونية ووضع النسخة الجديدة من النظام المعلوماتي الوسيط.

كما يعكف القطاع بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالتكوين على المستوى الجامعي والمهني والثانوي. بالنسبة للتربية الوطنية على ربط نظام الوسيط في نسخته الثانية. مع الأنظمة المعلوماتية لهذه القطاعات. بهدف الحصول على المعلومات الخاصة بتكوين طالبي العمل بصفة آلية.

بالإضافة إلى النظام المعلوماتي “توجيه”، الذي يسمح بضبط مخرجات التكوين بناءً على معطيات سوق الشغل. لضمان الملاءمة بين التكوين ومتطلبات سوق التشغيل.