تسجيل استثنائي لتلاميذ الأولى ابتدائي بداية من الثلاثاء.. هذه الشروط

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي سيكون بداية من يوم الثلاثاء.

وحسب بيان للوزارة، فإن عمليّة تقديم طلبات التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بعنوان السنة الدراسية 2024/2025، ستنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 27 أوت إلى غاية يوم الأحد 08 سبتمبر 2024، عبر فضاء الأولياء، ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية دون سواه.

وأضاف البيان، أن العملية تكون عن طريق تقديم طلب التسجيل الاستثنائي في السّنة الأولى ابتدائي للأطفال المولودين بين الأول جانفي و31 مارس 2019، عبر الرابط “//awlyaa.education.dz:https”.

حيث يتيح النظام المعلوماتي لقطاع التربية للأولياء اختيار مدرسة ابتدائية واحدة فقط، من بين المدارس التي تتوفر على مقاعد بيداغوجية في السنة الأولى ابتدائي، كما يعالج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية طلبات التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي وفق معيارَي المقاعد البيداغوجية المتاحة وتاريخ الميلاد.

ويتم التسجيل الاستثنائي في المدارس الابتدائية التي يقل معدل الفوج التربوي فيها عن 34 تلميذا. كما يتم إشهار قوائم الأطفال المقبولين في التسجيل في فضاء الإعلانات بالمدارس الابتدائية المعنية، يوم السبت 14 سبتمبر 2024، وعبر فضاء الأولياء في اليوم نفسه، ويسجل الأطفال المقبولة طلباتهم بالمدارس الابتدائية، ويلتحقون في أول يوم للدخول المدرسي للسنة الدراسية 2024/2025، وأي طفل لا يلتحق بالمدرسة في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2024، يفقد فرصته ويعوض بالطفل الذي يليه في الترتيب.

كما لا يحق للمستفيدين من التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي تغيير المدرسة في الولاية نفسها خلال السنة الدراسية 2024/2025، أي استثنائي في السنة الأولى ابتدائي خارج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يعد لاغيا وعديم الأثر.