تسجيل اكثر من 39 الف محبوس في مختلف الاطوار التعليمية و1169 محبوس يواصلون الدراسة عن بعد

صرح المدير العام لادارة السجون و اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، في كلمة القاها خلال مسابقة وطنية في حفظ و ترتيل القرآن الكريم. لفائدة المحبوسين التي تم تنظيمها بالمؤسسة العقابية القليعة في طبعتها 13. ان الدولة الجزائرية تتكفل بنفقات تمدرس المحبوسين في مختلف الاطوار التعليمية بالاضافة الى توفير الكتب المدرسية. والشبه مدرسية و اللوازم و الادوات و التجهيزات البيداغوجية. مؤكدا انه تم تسجيل 39090 محبوس في مختلف الاطوار التعليمية من بينهم 6567 في محو الامية و بتأطير من 1073 استاذ.

كما اضاف اسعيد زرب انه بعد امضاء اتفاقية مع جامعة التكوين المتواصل سيستفيذ خلال بداية الموسم المقبل 1169 محبوس. من مواصلة الدراسة في الليسانس عن بعد ،و 40 محبوس في ماستر عن بعد.

و في مجال التكوين المهني و بالتعاون مع وزارة. التكوين و التعليم المهنيين. تم تسجيل خلال الدورة الثانية للتكوين المهني حوالي 20262 محبوس يزاولون التكوين و التعليم المهنيين في 162 تخصص. مشيرا في الاخير انها ارقام تؤكد و تجسد الجهود المبذولة بالمؤسسات العقابية. بالتنسيق مع جميع الشركاء من اجل تفعيل البرامج التعليمية لفائدة المحبوسين. بغرض تمكينهم من الحصول على شهادات و مهارات تساعدهم على الاندماج في المجتمع. بعد الافراج عنهم ،وعدم عودتهم الى عالم الاجرام. و من بين هاته النشاطات مساهمة المحبوسين في اثراء و انجاز مجالات علمية و ثقافية تصدر دوريا في كل مؤسسة عقابية.