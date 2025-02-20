تسجيل المنتجات الصيدلانية: إختيار الجزائر كنقطة إتصال بمنطقة شمال إفريقيا

تم اختيار الجزائر ممثلة في الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية كنقطة إتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا.

وحسبما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، فقد تم الإعلان عن ذلك خلال أشغال مبادرة”مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بإقليم شمال إفريقيا. المنظمة بمصر خلال الفترة الممتدة من 18 الى 20 فيفري .

كما تم اختيار الجزائر بعد انتقاء دقيق مبني على أسس ومعايير علمية وموضوعاتية. حسب البيان الذي أكد بأن هذا الاختيار يعزز مكانتها إقليميا في مجال تنظيم وتسجيل المنتجات الصيدلانية.

ويرجع اختيار الوكالة من بين باقي أعضاء وكالة شمال افريقيا. إلى “مدى قوة نظام تسجيل المنتجات الصيدلانية بالجزائر. الأمر الذي سمح بضمان النوعية وجودة الأدوية المسوقة بالجزائر.

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