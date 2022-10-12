تسجيل بؤرة لأنفلونزا الطيور في المدية

أعلنت رئيس بلدية القلب الكبير التابعة إقليميا لولاية المدية عن ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور في مستثمرة تربية الدجاج البيوض لبيض الاستهلاك بفرقة الكرامسية.

وعلى إثر ذلك أصدر رئيس بلدية القلب الكبير بيانا يمنع فيه منعا باتا ببع الطيور الحية في الاسواق العمومية عبر إقليم البلدية. كما أمر بغلق كل أسواق الدواجن مع وضع الدواجن المنزلية تحت الحجر في أماكن مغلقة.

وطالب مير القلب الكبير جميع المربين للدواجن بأخد كل الإحتياطات اللازمة وكذا ضرورة التبليغ عن اي حالة مشتبه بها.