تسجيل بعض الإضطرابات في تطبيق بريدي موب

إعتذرت مؤسسة بريد الجزائر، عن بعض الإضطرابات المسجلة عبر تطبيق “بريدي موب”، وقالت أن التطبيق يخضع حاليًا لعملية تحسين الأداء بهدف تقديم خدمة أفضل.

كما طمأنت المؤسسة، عبر بيان لها، بأن التطبيق يخضع لأعلى معايير الحماية. كما ان معظم العمليات تمت بنجاح غير أن بعض المعاملات سجلت تأخرا محاسبيا. وستكون متوفرة في الحسابات فور انتهاء عملية التحديث.

وجددت مؤسسة بريد الجزائر التزامها بتقديم خدمات ذات جودة عالية وفي مستوى تطلعاتكم.

كما أكدت على سعيها المستمر لإستعادة الخدمة بشكل كامل في أقرب وقت ممكن.