تسجيل بعض التجاوزات خلال الحملة الانتخابية في بسكرة

كشف رئيس المندوبية الولائية لولاية بسكرة للسلطة الوطنية للانتخابات، عن تسجيل بعض التجاوزات خلال الحملة الانتخابية ووصفها بغير الكبير، منها استغلال اماكن لتعليق صور المترشحين خار الاطر المخصصة لذلك، فضلا عن تناول بعض المترشحين لخطابات مسيئة.

وأضاف محمد توفيق بوزيان انه تم التعامل هذه التجاوزات وفق القانون، وفي سؤال عن طريقة الفرز التي تثير جدلا من حيث التوقيت أكد أنها ستتم في ظروف طبيعية وسريعة.

وذلك بإعتماد طرق تقنية و علمية و ستكون داخل مكتب الاقتراع و وفق تصريحه قد يتم اعلان النتائج في حدود العاشرة ليلا، وبلغة الارقام كشف عن تسجيل 403741 مسجل خصص لهم 210 مركز انتخاب بها 999 مكتب اقتراع ، و عن البروتوكول الصحي اكد أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات و توفير الوسائل الضرورية.