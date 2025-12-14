إعــــلانات
تسجيل تباطؤ للتضخم بنسبة 1.7 بالمائة نهاية أكتوبر

بقلم أسماء.ع
بلغ معدل التضخم السنوي في الجزائر 1.7 بالمائة نهاية أكتوبر 2025. مسجلا بذلك تباطؤا مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة المسجلة في سبتمبر. حسب ما ورد في آخر تقرير للديوان الوطني للإحصائيات.

