تسجيل تباطؤ للتضخم بنسبة 1.7 بالمائة نهاية أكتوبر

ويمثل معدل التضخم السنوي المسجل نهاية أكتوبر 2025 تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى أكتوبر 2025. مقارنة بالفترة من نوفمبر 2023 إلى أكتوبر 2024.

وبخصوص التغير السنوي في أسعار الاستهلاك الذي يمثل تطور الأسعار في أكتوبر 2025 مقارنة بأكتوبر 2024. فقد سجل تراجعا بنسبة 1.2 بالمائة. حسب التقرير الذي نشر على الموقع الالكتروني لنفس الديوان.

و فيما يتعلق بالتطور الشهري الذي يمثل المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك لشهر أكتوبر 2025 مقارنة بسبتمبر 2025. فقد بلغ + 0.8بالمائة بعدما شهد انخفاضا طفيفا في الفترة نفسها من عام 2024 (- 0.1 بالمائة).

وحسب الديوان, فان هذا التوجه الذي يأتي بعد تسجيل انخفاض بنسبة 0.7 بالمائة شهر سبتمبر. يعود أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية (+ 1.6 بالمائة).

وأبرزت معطيات الديوان الوطني للإحصائيات ارتفاعا في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 3.3 بالمائة في أكتوبر الماضي. مقارنة بشهر نوفمبر لاسيما الخضراوات (+ 11.4 بالمائة) و الأسماك (+ 24.2 بالمائة). و البيض (+ 22.3 بالمائة) و لحم البقر و الأحشاء (+ 2.2 بالمائة).

وبالمقابل, تم تسجيل انخفاض في أسعار بعض المنتجات مثل الدجاج (- 2.3 بالمائة). و البطاطس (- 7.5 بالمائة).

من جهة أخرى, سجلت أسعار المنتجات الغذائية المصنعة تراجعا بنسبة 0.3 بالمائة. و يعود ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار الخضراوات الجافة (- 3 بالمائة).

في حين، تميزت أسعار المنتجات المصنعة و الخدمات بـ”استقرار نسبي”. حيث سجلت تطورا بلغ على التوالي (+0,11 بالمائة) و (- 0.01 بالمائة ).

كما سجل مؤشر أسعار الاستهلاك, بعد تعديله بسبب التغيرات الموسمية, خلال شهر أكتوبر 2025, ارتفاعا بنسبة 0,3 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2025.

