تسجيل تسممات غدائية..وزارة الصحة تكشف سببها وسبل الوقاية منها

دعت وزارة الصحة كافة المواطنات والمواطنين إلى ضرورة التحلي باليقظة والالتزام بقواعد النظافة وشروط السلامة الصحية. وهذا أثناء تحضير وحفظ واستهلاك المواد الغذائية.

وأكدت وزارة الصحة، أن التسممات الغذائية تشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العمومية. لاسيما عند ارتباطها بالإطعام الجماعي في المناسبات والتجمعات. حيث تزداد احتمالات انتقال العدوى نتيجة سوء الحفظ أو عدم احترام شروط النظافة.

كما أشارت الوزارة، إلى أن الحالات المسجلة مؤخرًا ارتبطت في الغالب باستهلاك بعض المواد الغذائية سريعة التلف. على غرار الحلويات، اللحم المفروم، البيض، ومنتجات الحليب.

وفي هذا الصدد، أوصت وزارة الصحة بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية. كنظافة اليدين والأواني، غسل المواد الغذائية جيدًا قبل الطهي. الطهي الجيد لجميع الأغذية، احترام قواعد التبريد أثناء تخزين ونقل المواد الغذائية. استعمال ماء صالح للطهي، عزل الأطعمة المطبوخة أثناء التبريد عن بقية المواد الغذائية. التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية للمواد الغذائية، عدم ترك اللحوم المجمدة في درجة حرارة الغرفة. عدم استهلاك علب المعلبات المشوهة أو المنتفخة أو التي لها رائحة غريبة عند الفتح. وضع الطعام في حاويات مغلقة لتجنب التلامس بين الأطعمة النيئة والأطعمة الجاهزة للأكل. عدم ترك الطعام المطبوخ لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة. عدم تخزين الطعام لفترات طويلة.

وجدد القطاع دعوته إلى التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية. مؤكدا على أن الوقاية هي السبيل الأنجع لحماية الصحة العمومية وتفادي المضاعفات الخطيرة للتسممات الغذائية.

كما دعت الوزارة الوصية جميع المهنيين في مجال الإطعام الجماعي إلى الالتزام الصارم بقواعد النظافة. حفاظًا على سلامة المواطنين والصحة العمومية.

