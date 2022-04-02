تسجيل تلاميذ الأولى ابتدائي للموسم القادم بداية من اليوم

وزارة التربية تأمر بوضع مناشير أمام المؤسسات وفي البلديات والأماكن العامة

إرسال تقارير أسبوعية حول عملية التسجيل وضبط القوائم في 15 جويلية

تشرع اليوم المؤسسات التربوية الابتدائية في استقبال ملفات التلاميذ الجدد للتسجيل في السنة اولى ابتدائي. وهذا الى غاية 31 من شهر ماي مع امكانية اعادة فترة التسجيلات شهر سبتمبر القادم لتسجيل التلاميذ الذين تخلفوا عن العملية .

واكدت مراسلة لرئيس الديوان تحوز النهار على نسخة منها ان التسجيل للسنة اولى ابتدائي يخص التلاميذ المولودين ما بين اول جانفي و31 ديسمبر 2016

ويتم تسجيل الأطفال حسب المقاطعات الجغرافية للمدارس الابتدائية لضمان توزيع متوازن للمتمدرسين على الهياكل المدرسة وفق الشروط المنصوص عليها والمتعلقة بتسجيل الاطفال الذين يعانون من مرض مزمن او اعاقة لأن هؤلاء يسجلون في المدرسة التي تناسبهم .

وقد تم فتح فترة التسجيلات من اليوم الى غاية 31 ماي مع الاشارة الى انه يمكن فتح فترة استثنائية خلال شهر سبتمبر لتسجيل الأطفال الذين لم يتمكنوا من ذالك في الفترة المحددة

واكدت الوزارة ان الهدف من تحديد فترة التسجيل هو تمكين المدارس من اتخاذ الاحتياطات والترتيبات اللازمة لضمان استقبال الأطفال في أحسن الظروف وتفادي تأخرهم عن التاريخ المحدد للدخول المدرسي

واكدت الوزارة من جهة اخرى الى انه يجب إعلام الأولياء من خلال اللافتات في مداخل المدارس والبلديات وفي الأماكن العمومية .

وبالنسبة للوثائق اكدت الوزارة انها تتمثل في استمارة التسجيل المعتمدة ن صورتان شمسيتان نسخة من الدفتر الصحي للطفل ووثيقة تثبت إقامة الوالدين او احدهما او الوصي الشرعي للطفل في المقاطعة الجغرافية للمدرسة او وثيقة تثبت مكان عمل أحدهم في محيطها

وطالبت الوزارة من مديري المدارس الابتدائية إرسال وضعيات كل نهاية اسبوع متعلقة بالتسجيلات بالنسبة للسنة اولى ابتدائي الى المصلحة المعنية بمديرية التربية لتقييم تقدمها ، كما يتعين إعداد وضعية قبل تاريخ 15 جويلية قصد ضبط التنظيم التربوي للدخول المدرسي 2022-2023.

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