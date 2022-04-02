تسجيل تلاميذ الأولى ابتدائي للموسم القادم بداية من اليوم
وزارة التربية تأمر بوضع مناشير أمام المؤسسات وفي البلديات والأماكن العامة
إرسال تقارير أسبوعية حول عملية التسجيل وضبط القوائم في 15 جويلية
تشرع اليوم المؤسسات التربوية الابتدائية في استقبال ملفات التلاميذ الجدد للتسجيل في السنة اولى ابتدائي. وهذا الى غاية 31 من شهر ماي مع امكانية اعادة فترة التسجيلات شهر سبتمبر القادم لتسجيل التلاميذ الذين تخلفوا عن العملية .
واكدت مراسلة لرئيس الديوان تحوز النهار على نسخة منها ان التسجيل للسنة اولى ابتدائي يخص التلاميذ المولودين ما بين اول جانفي و31 ديسمبر 2016
ويتم تسجيل الأطفال حسب المقاطعات الجغرافية للمدارس الابتدائية لضمان توزيع متوازن للمتمدرسين على الهياكل المدرسة وفق الشروط المنصوص عليها والمتعلقة بتسجيل الاطفال الذين يعانون من مرض مزمن او اعاقة لأن هؤلاء يسجلون في المدرسة التي تناسبهم .
وقد تم فتح فترة التسجيلات من اليوم الى غاية 31 ماي مع الاشارة الى انه يمكن فتح فترة استثنائية خلال شهر سبتمبر لتسجيل الأطفال الذين لم يتمكنوا من ذالك في الفترة المحددة
واكدت الوزارة ان الهدف من تحديد فترة التسجيل هو تمكين المدارس من اتخاذ الاحتياطات والترتيبات اللازمة لضمان استقبال الأطفال في أحسن الظروف وتفادي تأخرهم عن التاريخ المحدد للدخول المدرسي
واكدت الوزارة من جهة اخرى الى انه يجب إعلام الأولياء من خلال اللافتات في مداخل المدارس والبلديات وفي الأماكن العمومية .
وبالنسبة للوثائق اكدت الوزارة انها تتمثل في استمارة التسجيل المعتمدة ن صورتان شمسيتان نسخة من الدفتر الصحي للطفل ووثيقة تثبت إقامة الوالدين او احدهما او الوصي الشرعي للطفل في المقاطعة الجغرافية للمدرسة او وثيقة تثبت مكان عمل أحدهم في محيطها
وطالبت الوزارة من مديري المدارس الابتدائية إرسال وضعيات كل نهاية اسبوع متعلقة بالتسجيلات بالنسبة للسنة اولى ابتدائي الى المصلحة المعنية بمديرية التربية لتقييم تقدمها ، كما يتعين إعداد وضعية قبل تاريخ 15 جويلية قصد ضبط التنظيم التربوي للدخول المدرسي 2022-2023.
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يتعلق الأمر بالمولودين في 2016 و 2017
تشرع المؤسسات التربوية في استقبال ملفات تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي. المولودين بين 1 جانفي و 31 ديسمبر 2016، وكذا تلاميذ التحضيري المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2017.
وأكدت الوزارة على أن عملية التسجيل تدوم شهرا كاملا، مع إمكانية تمديدها. حسب وضعية كل مؤسسة تربوية .
كما أكدت أنه سيتم في هذه المرحلة السماح بتسجيل التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في أي مؤسسة تربوية .
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن مديريات التربية أمرت المؤسسات التربوية. بالشروع في استقبال ملفات التلاميذ الذين وصلوا السن القانونية للتسجيل في المؤسسات التربوية. القريبة من مقر سكناهم بداية من الفاتح أفريل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التربية بأن السن القانوني للتسجيل في السنة الأولى ابتدائي. يشمل المولودين بين 01 جانفي و31 ديسمبر 2016، أما المسجلين في التحضيري، فسيشمل المولودين سنة 2017.
وأكدت الوزارة بأن التسجيل يكون حسب القطاع الجغرافي أو مكان العمل.وهذا بإظهار شهادتي الإقامة والعمل على التوالي. ،كما يسمح للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بأن يسجلوا في أي مدرسة تناسبهم .
واشترطت الوزارة أن تشرع المؤسسات التربوية في تعليق الإعلانات أواخر شهر مارس أمام المؤسسات التربوية. قصد تمكين أولياء التلاميذ من الاطلاع عليها وتحضير الملفات التي تتضمن كلا من شهادة الميلاد. ونسخة من شهادة التلقيح. وصورتين شمسيتين. إضافة إلى وصل كراء الكهرباء والغاز لإثبات الانتماء وتجنب الاكتظاظ في الأقسام التحضيرية.
كما اشترطت الوزارة على مديري الابتدائيات، ألا يتجاوز عدد التلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية 25 تلميذا. وفقا للمعايير البيداغوجية المعمول بها، وأمرت مفتشي إدارة المواد بمتابعة ملف الأقسام التحضيرية عن كثب.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن مديري التربية ومديري المؤسسات الابتدائية. إضافة إلى مفتشي إدارة الابتدائيات، سيعقدون لقاءات قبل خروج الإداريين في عطلة.وهذا قصد ضبط القوائم النهائية للتلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية وأقسام السنة الأولى ابتدائي.
من جهة أخرى، أمرت الوزارة أن يبلغ سن التلميذ المسجل في السنة أولى ابتدائي 6 سنوات، فيما تخضع الأقسام التحضيرية إلى المعايير البيداغوجية.