تسجيل تلاميذ الابتدائي عن بعد وبصفر ورق ابتداء من 2 ماي المقبل

كشف وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الإثنين، بمستغانم، أن الأولياء بامكانهم تسجيل ابنائهم في الاطور الإبتدائي ابتداء من تاريخ 2 ماي المقبل عن بعد وبصفر ورق.

وأوضح بلعابد، في تصريح صحفي على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية مستغانم. أنه ابتداء من الدخول المدرسي المقبل ستكون التسجيلات في المرحلة الابتدائية عن بعد. مشيرا أنه ابتداء من يوم 2 ماي المقبل يمكن للأولياء تسجيل ابنائهم بصفر ورق. وعن بعد وليس عليهم التنقل اينما كانوا وحيث ما وجدوا.

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