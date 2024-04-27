تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي رقميا..الوزير يوضح !

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، إن رقمنة التسجيل في السنة الأولى ابتدائي. سينقص عناء التنقل إلى المدارس.

وأشار الوزير، خلال ترأسه لندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي، إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن استكمال رقمنة القطاع. وسيسمح لأولياء الأطفال المولودين بين أولّ جانفي و31 ديسمبر 2018 بتسجيل أبنائهم عبر فضاء الأولياء بصفر ورق ودون التنقّل إلى المؤسسات التعليمية.

للإشارة، ستنطلق رقمنة التسجيل في السنة الأولى ابتدائي عبر النظام المعلوماتي يوم الخميس 2 ماي إلى غاية يوم الثلاثاء 31 ماي 2024. تحسبا للدخول المدرسي 2024-2025.