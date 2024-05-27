تسجيل تلاميذ السنة الأولى..بيان هام من وزارة التربية

دعت وزارة التربية الوطنية، جميع الأولياء الذين سجلوا أبناءهم، في السنة الأولى ابتدائي، إلى ضرورة استخراج وصل تأكيد طلب التسجيل في الفترة الممتدة من 06 إلى 15 جوان 2024.

وتتم العملية عبر حساباتهم على الفضاء المخصص لهم ضمن ذات النظام المعلوماتي من خلال الرابط: https://awlyaa.education.dz

وأشارت وزارة التربية إلى أنه ما يتعين على الاولياء الاحتفاظ بالوصل تحسبا للمراحل المتبقية.

للاشارة, فإن فترة التسجيلات في السنة الأولى ابتدائي تنتهي يوم الجمعة 31 ماي الجاري منتصف الليل. و تتم حصريا عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.