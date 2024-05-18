عين تموشنت.. تسجيل ثاني حالات الوفاة غرقا بشواطئ الولاية

تدخلت مصالح الحماية المدنية، عشية اليوم السبت، ممثلة في اسعافات الوحدة الثانوية المالح من أجل إسعاف غريق بشاطئ نجمة.

وعند الوصول وبعد عملية التعرف، تبين لذات المصالح أن البحر هائج والضحية فاقد للوعي تم انقاذه من طرف مواطنين.

لتقدم له الاسعافات الأولية مع النقل السريع، الى مركز الاستعجالات الطبية وبعد معاينته من طرف طبيب الاستعجالات تبين بانه متوفي.

ويبلغ الضحية من العمر 35 سنة وينحدر من بلدية حمام بوحجر.